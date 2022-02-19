Суд признал Это′О отцом 22-летней девушки из Мадрида

Фото инстаграм Самуэля Это'О

Известный камерунский футболист Самуэль Это'О признан родным отцом Эрики До Росарио Ньевес.

По информации Marca, соответствующее решение вынес суд, который обязал экс-форварда выплатить дочери алименты в размере 1400 евро за каждый месяц с момента подачи иска, то есть с 2018 года.

Сам Это'О не явился на судебный процесс. Ранее он отказывался признавать отцовство 22-летней девушки из Мадрида.

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