Суд продает недвижимость Артуро Видаля

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Суд продает недвижимость Артуро Видаля

Итальянский суд вынес решение по делу игрока "Барселоны" Артуро Видаля.

Как сообщает Marca, суд забрал у чилийца четыре дома в пригороде Турина и продаст их через аукцион.

Отмечается, что деньги с продажи недвижимость пойдут на погашение долга Видаля.

Напомним, что Видаль должен 18 500 евро туристическому агенству и еще 12 тысяч для оплаты затрат на судебный процесс.

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