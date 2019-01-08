Суд продает недвижимость Артуро Видаля
Итальянский суд вынес решение по делу игрока "Барселоны" Артуро Видаля.
Как сообщает Marca, суд забрал у чилийца четыре дома в пригороде Турина и продаст их через аукцион.
Отмечается, что деньги с продажи недвижимость пойдут на погашение долга Видаля.
Напомним, что Видаль должен 18 500 евро туристическому агенству и еще 12 тысяч для оплаты затрат на судебный процесс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
|17
|19
|Райо Вальекано
|18
|16
|20
|Уэска
|18
|11