Суд продлил содержание под стражей Кокорина и Мамаева еще на полгода

По итогам судебного заседания нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брат Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, и их другу Александру Протасовицкому продлили срок содержания под стражей до 25 сентября, сообщают российские СМИ.

Следующее заседание по их делу состоится 9 апреля.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Не пропустите: Мамаев: "Играть вывозят на "Уэмбли". | http://soccernews.ru