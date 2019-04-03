Суд продлил содержание под стражей Кокорина и Мамаева еще на полгода

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринпавел мамаевкраснодар

Суд продлил содержание под стражей Кокорина и Мамаева еще на полгода

По итогам судебного заседания нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брат Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, и их другу Александру Протасовицкому продлили срок содержания под стражей до 25 сентября, сообщают российские СМИ.

Следующее заседание по их делу состоится 9 апреля.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Не пропустите: Мамаев: "Играть вывозят на "Уэмбли". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" хочет получить за Коутиньо 130 миллионов евро

"Барселона" хочет получить за Коутиньо 130 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург Оренбург 21 29
9 Рубин Рубин 21 29
10 Ахмат Ахмат 21 27
11 Крылья Советов Крылья Советов 21 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов