Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина

Врач "Зенита" получил право посетить нападающего питерской команды Александра Кокорина в следственном изоляторе.

"Суд удовлетворил ходатайство. В ближайшее время врач "Зенита" будет допущен. Скорее всего, во время перерыва в среду", - сказал адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Напомним, что Кокорин на протяжении нескольких месяцев жалуется на боли в колене. Прошлой весной спортсмен перенёс операцию в связи с разрывом крестообразных связок.

Под арестом форвард, согласно последнему решению суда, пробудет до 25 сентября.

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