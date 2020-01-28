Суд Санкт-Петербурга оставил в силе наказание для заводящего "Спартака" Амиго

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил апелляцию заводящего "Спартака" Валерия Бевза, более известного как Амиго.

Напомним, что 4 декабря Петроградский суд признал фаната "красно-белых" виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Он якобы провоцировал других болельщиков выкрикивать оскорбления в адрес форварда Артёма Дзюбы во время матча с "Зенитом".

Бевза оштрафовали на 5 тысяч рублей, а также запретили ему посещать футбольные игры в течение 1,5 лет.

Амиго попытался оспорить приговор, однако наказание для заводящего "Спартака" оставили без изменений.

"Не считаю себя виновным. Доказательств моей вины нет. Насчёт обжалования - поговорим с адвокатами и решим. Скандирование оскорблений в адрес Дзюбы? Я на суде сообщил, что это стихийно. Это началось после того, как Артём забил гол. А к нему у болельщиков "Спартака" давняя неприязнь. Он очень некрасиво уходил из клуба, и у болельщиков сложилось негативное отношение к нему. Когда он забил гол в ворота бывшей команды, трибуны отреагировали - и всё.

Я ещё до конца не осознал, что значит полтора года без футбола. Но это большой урон по моей жизни, ведь я 20 лет на трибуне, 20 лет болею за "Спартак". А меня на полтора года лишают части жизни. И лишают за то, чего я не совершал", - прокомментировал решение суда Бевз.

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