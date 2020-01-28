Суд Санкт-Петербурга оставил в силе наказание для заводящего "Спартака" Амиго
Городской суд Санкт-Петербурга отклонил апелляцию заводящего "Спартака" Валерия Бевза, более известного как Амиго.
Напомним, что 4 декабря Петроградский суд признал фаната "красно-белых" виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Он якобы провоцировал других болельщиков выкрикивать оскорбления в адрес форварда Артёма Дзюбы во время матча с "Зенитом".
Бевза оштрафовали на 5 тысяч рублей, а также запретили ему посещать футбольные игры в течение 1,5 лет.
Амиго попытался оспорить приговор, однако наказание для заводящего "Спартака" оставили без изменений.
"Не считаю себя виновным. Доказательств моей вины нет. Насчёт обжалования - поговорим с адвокатами и решим. Скандирование оскорблений в адрес Дзюбы? Я на суде сообщил, что это стихийно. Это началось после того, как Артём забил гол. А к нему у болельщиков "Спартака" давняя неприязнь. Он очень некрасиво уходил из клуба, и у болельщиков сложилось негативное отношение к нему. Когда он забил гол в ворота бывшей команды, трибуны отреагировали - и всё.
Я ещё до конца не осознал, что значит полтора года без футбола. Но это большой урон по моей жизни, ведь я 20 лет на трибуне, 20 лет болею за "Спартак". А меня на полтора года лишают части жизни. И лишают за то, чего я не совершал", - прокомментировал решение суда Бевз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15