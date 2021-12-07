Суд вынес окончательное решение по делу Газизова и "Спартака"



Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору "Спартака" Шамилю Газизову в получении выплат от московского клуба в размере 399 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

"Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме. Чем отличается от того, что было раньше: до этого решение не вступило в законную силу, то есть сначала было решение Октябрьского суда Уфы, его отменил Верховный суд, сегодня Верховный суд полностью отказал Газизову и вынес решение, можно сказать, в пользу «Спартака». Соответственно, сегодня решение вступило в законную силу", – сообщила представитель "Спартака" Елена Чачуа.

Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Увольнение специалиста произошло по инициативе руководства московского клуба. Газизов получил неустойку в размере 100 миллионов рублей. В день увольнения Газизов подписал с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном дополнительное соглашение к трудовому договору о компенсации на сумму 399,2 млн рублей. Через некоторое время Федун заявил, что при подписании документа он был введен в заблуждение. В связи с этим клуб отказался платить компенсацию.

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