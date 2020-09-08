Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП
Пресненский суд Москвы признал виновным актера и болельщика московского "Спартака" Михаила Ефремова в совершении смертельного ДТП в Москве.
Суд приговорил артиста к восьми годам в колонии общего режима. Кроме того он должен выплатить 800 тысяч рублей семье пострадавшего. Защита Ефремова намерена обжаловать приговор.
Трагедия произошла в Москве в июне. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и через несколько часов скончался в больнице. Приговор Ефремову огласят 8 сентября. Прокурор запросил для артиста 11 лет тюрьмы. Обвиняемый свою вину сначала признал, потом отказался от признания, но в последнем слове на суде снова признал.
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