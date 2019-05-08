Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву. Футболисты получили реальный тюремный срок

Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и другу спортсменов Александру Протасовицкому.

Согласно решению суда, Александр Кокорин приговорен в совокупности к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Павел Мамаев - к 1 году и 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

Кирилл Кокорин - к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.

Александр Протасовицкий - к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

Фигуранты дела признаны виновными, исходя из мер, предусмотренных статьями УК РФ "Хулиганство" и "Нанесение лёгкого вреда здоровью".

Срок наказания отсчитывается с 8 мая. При этом заключенным будет засчитан день в СИЗО за полтора дня в колонии.

Напомним, что 8 октября прошлого года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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