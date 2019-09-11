Суд вынес приговор Турану за нападение на турецкого певца

Завершилось судебное разбирательство по делу полузащитника "Истанбула" Арды Турана.

По информации BBC, футболист приговорён к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно.

Сообщается, что турок не получил реальный срок, поскольку ранее не был судим.

Суд признал Турана виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензированного оружия и преднамеренном нападении. При этом спортсмена оправдали по статье "Сексуальные домогательства".

Напомним, что хавбек в октябре прошлого года атаковал певца Беркая Шахина, сломав пострадавшему нос. Конфликт между сторонами произошёл из-за приставаний игрока к супруге артиста.

Ранее утверждалось, что футболист может отправиться за решётку на 12 лет. Права на Турана до сих пор принадлежат "Барселоне".

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