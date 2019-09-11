Суд вынес приговор Турану за нападение на турецкого певца

Теги барселонаистанбул ббарда туран

Суд вынес приговор Турану за нападение на турецкого певца

Завершилось судебное разбирательство по делу полузащитника "Истанбула" Арды Турана.

По информации BBC, футболист приговорён к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно.

Сообщается, что турок не получил реальный срок, поскольку ранее не был судим.

Суд признал Турана виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензированного оружия и преднамеренном нападении. При этом спортсмена оправдали по статье "Сексуальные домогательства".

Напомним, что хавбек в октябре прошлого года атаковал певца Беркая Шахина, сломав пострадавшему нос. Конфликт между сторонами произошёл из-за приставаний игрока к супруге артиста.

Ранее утверждалось, что футболист может отправиться за решётку на 12 лет. Права на Турана до сих пор принадлежат "Барселоне".

Не пропустите: Тренер сборной Перу Гарека стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России

РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов