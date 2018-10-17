Суд вынес приговор Видалю

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Суд вынес приговор Видалю

Мюнхенский суд принял решение по хавбеку "Барселоны" Артуро Видалю.

Как сообщает TZ.de, чилиец был оштрафован на 800 тысяч евро, которые он должен будет выплатить за 80 платежей. Отмечается, что Видаль зарабатывает 300 тысяч евро в месяц.

Напомним, что Видаля судили за драку в мюнхенском клубе в 2017 году, в ходе которой пострадавший от рук игрока и его друзей получил травму головы.

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