Суд вынес решение по делу об избиении водителя Кокориным и Мамаевым
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев и нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, должны выплатить компенсацию водителю Виталию Соловчуку, сообщает "Р-Спорт".
"Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще по 400 рублей – в виде утраченного заработка и 360 рублей – на лекарства и лечение травмы носа", – сообщил адвокат Вячеслав Барик.
Напомним, что Кокорины, Мамаев и Протасовицкий избили Соловчука 8 октября 2018 года. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", где избила еще двоих человек. За это футболисты были приговорены к тюремным срокам на полтора года, но вышли на свободу через 11 месяцев, воспользовавшись возможность условно-досрочного освобождения.
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