Суд вынес решение по фанату, который ударил болельщика "Зенита"
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт по делу болельщика Андрея Коробкова, который в матче 20-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" (0:0) ударил фаната петербургского клуба.
По решению суда, Коробков оштрафован на 12 тысяч рублей. Также ему на год запрещено посещение любых спортивных соревнований.
Фанат был признан виновным по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".
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|Команда
|М
|О
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|22
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|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|22
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|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
|22
|20