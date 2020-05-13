Суд вынес решение по фанату, который ударил болельщика "Зенита"

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Суд вынес решение по фанату, который ударил болельщика "Зенита"

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт по делу болельщика Андрея Коробкова, который в матче 20-го тура чемпионата России "Зенит" - "Локомотив" (0:0) ударил фаната петербургского клуба.

По решению суда, Коробков оштрафован на 12 тысяч рублей. Также ему на год запрещено посещение любых спортивных соревнований.

Фанат был признан виновным по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

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