Суд вынес решение по хавбеку сборной Англии, который попал в ДТП во время карантина
Полузащитнику бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Англии Джеку Грилишу запретили водить автомобиль на протяжении девяти месяцев, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, такое наказание наложено на футболиста за то, что он устроил аварию во время карантина. 29 марта Грилиш разбил свой Range Rover, врезавшись в два припаркованных автомобиля.
По словам свидетеля, Грилиш вел себя неадекватно и от него ощущался явный запах перегара. Хавбек признал себя виновным. Суд также оштрафовал игрока на 90 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 11 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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