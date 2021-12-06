Суд вынес решение по жалобе братьев Кокориных, которые отказываются платить компенсацию избитому водителю

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Суд вынес решение по жалобе братьев Кокориных, которые отказываются платить компенсацию избитому водителю

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Мосгорсуд отклонил жалобу российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина и его брата Кирилла Кокорина, которые отказываются выплачивать компенсацию в размере 100 тысяч рублей избитому водителю Виталию Соловчуку, сообщает телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.

Осенью 2018 года Кокорины, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, в центре Москвы избили Соловчука. Затем компания отправилась в кафе "Кофемания", где устроила еще одну драку, в которой пострадали еще несколько человек.

За это Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам. 

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wagner
wagner

Поцы, что и требовалось доказать.

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