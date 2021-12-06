Суд взыскал с ЦСКА почти 350 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с московского ЦСКА более 348 миллионов рублей, сообщают "РИА Новости".

По сведениям источника, иск против клуба подал правопреемник ООО "Ф-Групп", обанкротившегося генерального подрядчика домашнего стадиона московского клуба "ВЭБ Арена".

ЦСКА насчитал генеральному подрядчику неустойку на сумму более 4,5 млрд рублей за нарушение сроков выполнения работ. Впрочем, по условиям договора, неустойка не могла превышать 7,63% от общей цены договора (839 миллиона рублей). Размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей. Данную сумму застройщик и удержал в счет штрафных санкций.

Напомним, что в 2020 году контроль над ЦСКА перешел от президента клуба Евгения Гинера к государственной корпорации развития ВЭБ. Это произошло из-за задолженности клуба перед ВЭБом в размере 230 миллионов евро.

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