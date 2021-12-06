Суд взыскал с ЦСКА почти 350 миллионов рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с московского ЦСКА более 348 миллионов рублей, сообщают "РИА Новости".
По сведениям источника, иск против клуба подал правопреемник ООО "Ф-Групп", обанкротившегося генерального подрядчика домашнего стадиона московского клуба "ВЭБ Арена".
ЦСКА насчитал генеральному подрядчику неустойку на сумму более 4,5 млрд рублей за нарушение сроков выполнения работ. Впрочем, по условиям договора, неустойка не могла превышать 7,63% от общей цены договора (839 миллиона рублей). Размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей. Данную сумму застройщик и удержал в счет штрафных санкций.
Напомним, что в 2020 году контроль над ЦСКА перешел от президента клуба Евгения Гинера к государственной корпорации развития ВЭБ. Это произошло из-за задолженности клуба перед ВЭБом в размере 230 миллионов евро.
Не пропустите: Фанатам ЦСКА грозит до 15 лет тюрьмы за перфоманс в матче с "Зенитом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной"
-
Диего Симеоне "неприкасаемый" в "Атлетико"
-
Депай высказался перед матчем с "Баварией"
-
Жорди Альба обескуражил фанатов сменой имиджа (фото)
-
Экс-игрок "Зенита" Максимюк рассказал, как потерял все сбережения
-
У Рангника в "Манчестер Юнайтед" будет новый помощник
-
Газизов высказался о гипотетическом переходе Кокорина в "Уфу"
-
Педри - лучший молодой игрок мира по версии IFFHS
-
"Динамо" Киев огласило заявку на матч с "Бенфикой" в Лиге чемпионов
-
В "Байере" назвали дату дебюта Лунева
-
"Реал" повесил "ценник" на Азара
-
Суд взыскал с ЦСКА почти 350 миллионов рублей
-
Де Брюйне опередил Месси в борьбе за звание лучшего плеймейкера года по версии IFFHS
-
1
Владелец "Шахтера" Ахметов высказался о возможной продаже клуба
-
Актер Дмитрий Назаров спел песню о победе "Спартака" над "Ахматом"
-
"Интер" понес серьезную потерю перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
-
"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с основным голкипером
-
Тотти высказался о работе Моуринью в "Роме"
-
Зидан готов возглавить ПСЖ, но назвал важное условие
-
"Барселона" определилась с условиями финального предложения Дембеле