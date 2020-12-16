Суд взыскал с Романа Павлюченко долги за коммуналку

У бывшего нападающего московского "Спартака" и сборной России Романа Павлюченко отсудили 37 тысяч рублей за коммуналку в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, в суд на футболисту подал "Жилищник" по району Сокольники. Павлюченко задолжал за свою квартиру на Колодезной улице.

39-летний Павлюченко в данный момент выступает за клуб Второго дивизиона "Знамя" (Ногинск). Ранее он играл за ставропольское "Динамо", "Ротор", "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал" и московский "Арарат". За сборную России сыграл 51 матч и забил 21 гол.

Не пропустите: Павлюченко рассказал о своём отношении к Карпину. | http://soccernews.ru