Суд закрыл дело против Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Суд Испании Audiencia Nacional закрыл дело против форварда "Барселоны" Лионеля Месси и его фонда, который обвиняли в уклонении налогов, мошенничестве и отмывании денег, передает Marca.



Дело было возбуждено по инициативе бывшего сотрудника фонда. Дело было закрыто в соответствии со статьей 637 Уголовно-процессуального законодательства по причине отсутствии данных и доказательств нарушений.



В этом сезоне аргентинец провел лишь две игры за "Барселону".



Завтра, 2 октября, каталонский клуб встретится с "Интером" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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