Суд запретил Аршавину выезжать из России

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Суд запретил Аршавину выезжать из России

Санкт-Петербургский суд принял решение о запрете на выезд из России для бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина, сообщают российские СМИ.

Такое решение было принято на заседании, которое рассматривает бракоразводный процесс экс-футболиста с женой Алисой Казьминой.

"Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч рублей в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу", - заявил адвокат Казьминой Александр Добровинский.

38-летний Аршавин женился на Казьминой в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь. Стоит отметить, что у бывшего форварда есть еще трое детей от предыдущего брака.

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