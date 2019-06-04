Суд запретил Аршавину выезжать из России
Санкт-Петербургский суд принял решение о запрете на выезд из России для бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина, сообщают российские СМИ.
Такое решение было принято на заседании, которое рассматривает бракоразводный процесс экс-футболиста с женой Алисой Казьминой.
"Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч рублей в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу", - заявил адвокат Казьминой Александр Добровинский.
38-летний Аршавин женился на Казьминой в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь. Стоит отметить, что у бывшего форварда есть еще трое детей от предыдущего брака.
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|Арсенал Тула
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|10
|Урал
|30
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|Динамо Москва
|30
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|Уфа
|30
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|16
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|30
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