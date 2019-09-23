Суд завтра рассмотрит ходатайство об УДО Потасовицкого

Теги александр кокоринпавел мамаев

Суд завтра рассмотрит ходатайство об УДО Потасовицкого

Завтра, 24 сентября, Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, который был осужден вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драку.

Ранее сообщалось, что футболисты прибудут в суд, чтобы поддержать Потасовицкого.

"Это будет выездное заседание... Будет рассматриваться непосредственно в исправительном учреждении в городе Клинцы", - говорится в сообщении.

Заседание начнется в 16:00 (мск).

Напомним, Мамаев и Кокорин были освобождены 17 сентября по УДО.

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