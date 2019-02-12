Судьба игрока "Зенита" решится на заседании ФИФА
ФИФА в ближайшее время вынесет вердикт в деле о переходе словенского защитника "Зенита" Михи Мевли в "Эмполи", сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Дело в том, что клубы договорились об аренде футболиста до конца сезона. Документы были отправлены в ФИФА вовремя, но по техническим причинам дошли через две минуты после закрытия зимнего трансферного окна.
Стоит отметить, что летом 2017 года по аналогичной причине вовремя не состоялся переход полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга" в "Лестер". Тогда документы поступили с опозданием на 14 секунд. Несмотря на это, ФИФА наложила запрет на трансфер. В итоге, Силве пришлось полгода находиться без игровой практики и в "Лестер" он сумел перейти только зимой.
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