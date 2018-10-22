Судьба Карреры в "Спартаке" решится во вторник

Теги спартак москвамассимо каррера

Судьба Карреры в "Спартаке" решится во вторник"Спартак" еще не принял решения по поводу отставки главного тренера команды Массимо Карреры.

Как сообщают росСМИ, последнее слово в этом вопросе будет за президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

Отмечается, что председатель совета директоров клуба Леонид Федун был готов уволить Карреру еще после матча с "Ростовом" (0:1).

Заседание совета директоров "Спартака" состоится во вторник.

Читайте: Каррера: "Главный ответственный за неудачи - я" | http://soccernews.ru

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