Судьба Карреры в "Спартаке" решится во вторник
"Спартак" еще не принял решения по поводу отставки главного тренера команды Массимо Карреры.
Как сообщают росСМИ, последнее слово в этом вопросе будет за президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым.
Отмечается, что председатель совета директоров клуба Леонид Федун был готов уволить Карреру еще после матча с "Ростовом" (0:1).
Заседание совета директоров "Спартака" состоится во вторник.
Читайте: Каррера: "Главный ответственный за неудачи - я" | http://soccernews.ru
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