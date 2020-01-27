Судьба Кокорина решится 29 января

Форвард "Зенита" Александр Кокорин по-прежнему отказывается уходить в аренду в "Сочи". Футболист не полетел с сочинским клубом на второй сбор.

По данным "Спорт-Экспресс", вопрос по трансферу игрока решится в среду, 29 января.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что рассчитывает на Кокорина во второй части сезона.

Агент игрока заявил, что форвард не поедет на сбор "Сочи".

Ранее сообщалось, что "Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Впрочем, футболист отказывается менять клуб и поэтому на данный момент находится на сборе "Зенита".

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