Судьба сделки Ла Лиги с CVC будет решена в четверг на ассамблее клубов

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В четверг, 12 августа, на ассамблее клубов будет рассматриваться вопрос сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.

Как сообщает El Pais, в ассамблее примут участие 42 клуба (20 от клубов высшей лиги, 22 от клубов второй лиги). Для удовлетворения сделки нужно набрать как минимум 33 голоса.

Отмечается, что "Барселона" и "Реал" выступают против сделки. Мадридский клуб нанял консалтинговую фирму, чтобы составить отчет о финансовом эффекте от сделки.

Согласно прогнозу экспертов, из-за этой сделки клубам будет нанесен ущерб, несмотря на возможный рост испанской футбольной индустрии. Ла Лига скептически относится к выводам консалтинговой фирмы.

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