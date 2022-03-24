Судебное заседание по делу Промеса перенесено: названа причина
Фото твиттер "Спартака"
Судебный процесс над вингером "Спартака" Квинси Промесом отложен на неопределённый срок, сообщает Algemeen Dagblad.
По информации источника, заседание перенесли из-за болезни одного из участников. Новую дату назначат позднее.
Напомним, что игрока "красно-белых" обвиняют в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.
В текущем сезоне 30-летний Промес сыграл за "Спартак" 24 матча, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.
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