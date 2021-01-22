Судебный процесс не помешает возможному возвращению Промеса в "Спартак"

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Судебный процесс не помешает возможному возвращению Промеса в "Спартак"

Вингер "Аякса" Квинси Промес сможет перейти в московский "Спартак" уже этой зимой, несмотря на расследование уголовного дела в отношении него.

Сообщается, что прокуратура Амстердама не будет препятствовать свободному перемещению футболиста, которого в декабре арестовывали на три дня.

Напомним, что голландца подозревают в нанесении ножевого ранения. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.  

Однако на данный момент Промесу разрешено в том числе уезжать за границу, никаких дополнительных условий ему не выдвигалось. 

Атакующий хавбек выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

Не пропустите: Тренер "Аякса" тен Хаг заблокировал переход Промеса в "Спартак". | http://soccernews.ru
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