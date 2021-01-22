Судебный процесс не помешает возможному возвращению Промеса в "Спартак"
Вингер "Аякса" Квинси Промес сможет перейти в московский "Спартак" уже этой зимой, несмотря на расследование уголовного дела в отношении него.
Сообщается, что прокуратура Амстердама не будет препятствовать свободному перемещению футболиста, которого в декабре арестовывали на три дня.
Напомним, что голландца подозревают в нанесении ножевого ранения. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
Однако на данный момент Промесу разрешено в том числе уезжать за границу, никаких дополнительных условий ему не выдвигалось.
Атакующий хавбек выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.
Не пропустите: Тренер "Аякса" тен Хаг заблокировал переход Промеса в "Спартак". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23