Судейская бригада Карасёва обслужит матч 1/16 финала Лиги Европы
УЕФА назначила российскую бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасёвым на матч 1/16 финала Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Селтиком".
Игра состоится в четверг, 20 февраля, и начнётся в 20:55 по московскому времени.
Помимо Карасёва на матче будут работать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный рефери Сергей Лапочкин, а также видеоассистенты Виталий Мешков и Сергей Иванов.
Не пропустите: УЕФА назначила арбитров на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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