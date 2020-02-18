Судейская бригада Карасёва обслужит матч 1/16 финала Лиги Европы

УЕФА назначила российскую бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасёвым на матч 1/16 финала Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Селтиком".

Игра состоится в четверг, 20 февраля, и начнётся в 20:55 по московскому времени.

Помимо Карасёва на матче будут работать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный рефери Сергей Лапочкин, а также видеоассистенты Виталий Мешков и Сергей Иванов.

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