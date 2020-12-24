Судейский комитет РФС сделал заявление о последних скандалах с участием российских арбитров
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на ряд резонансных ситуаций, связанных с судьями в последнее время.
Напомним, что скандалы были обусловлены употреблением рефери спиртных напитков и их контактами с представителями принимающих команд. Фигурантами стали Игорь Панин ("Сочи" - "Спартак") и Сергей Иванов ("Тамбов" - "Урал").
"Это была общепринятая практика, с которой мы начали бороться ещё с начала сезона: встреча судей, размещение, обеды или ужины после игры. Мы считаем это неэтичным. Наша задача - оградить контакты судей от представителей клубов. И судьи были оповещены. Встреча судей с представителями клубов за одним столом - во всём мире эта практика не приветствуется. В следующем сезоне хотим заключить контракт с компанией, которая будет заниматься их размещением.
И когда мы видим судей с бутылкой водки на столе, то нужно понимать, что ты выбрал публичную профессии. Если люди футболом интересуются и видят тебя за столом с представителями команды и на столе стоит водка, это очень плохо. Сейчас у нас идёт расследование. После окончания разбирательства мы перед началом сезона определим срок отстранения арбитров от матчей РПЛ", - сказал Хачатурянц.
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