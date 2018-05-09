Судейский корпус Испании вынес решение по делу об оскорблении судьи со стороны Месси
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси избежал наказание за оскорбление арбитра в перерыве матча 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:2), сообщает Football Espana.
По сведениям издания, судейский корпус Испании не нашел в действиях футболиста ничего оскорбительного и не будет его наказывать.
Напомним, что в том эпизоде Месси обозвал судью "дерьмом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20