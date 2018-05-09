Судейский корпус Испании вынес решение по делу об оскорблении судьи со стороны Месси

Теги барселоналионель месси

Судейский корпус Испании вынес решение по делу об оскорблении судьи со стороны Месси

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси избежал наказание за оскорбление арбитра в перерыве матча 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:2), сообщает Football Espana.

По сведениям издания, судейский корпус Испании не нашел в действиях футболиста ничего оскорбительного и не будет его наказывать.

Напомним, что в том эпизоде Месси обозвал судью "дерьмом".

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комментарии
Гошан

смешно...на самом деле главное дерьмо на поле в том матче и был мессе

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Вова

дерьмо ты только в зеркале увидишь, конченное чудовище)

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