Судейский корпус Испании вынес решение по делу об оскорблении судьи со стороны Месси

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси избежал наказание за оскорбление арбитра в перерыве матча 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:2), сообщает Football Espana.

По сведениям издания, судейский корпус Испании не нашел в действиях футболиста ничего оскорбительного и не будет его наказывать.

Напомним, что в том эпизоде Месси обозвал судью "дерьмом".

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