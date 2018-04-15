Судейский скандал в АПЛ: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма"

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Судейский скандал в АПЛ: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма"

В ходе матча 34-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" арбитр допустил серьёзную ошибку.

Главный судья встречи Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота "шпор" за фол вратаря Уго Льориса против вингера Рахима Стерлинга за пределами штрафной площади.

В итоге полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган реализовал 11-метровый, сделав счёт 2:0.

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