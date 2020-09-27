"Судьи ошиблись в нашу сторону". Милевский высказался о победном голе "Динамо" в матче с БАТЭ

Теги динамо брестбатэ

"Судьи ошиблись в нашу сторону". Милевский высказался о победном голе "Динамо" в матче с БАТЭ

Форвард брестского "Динамо" Артём Милевский после победного матча с БАТЭ (4:2) сказал, что судья должен был отменить третий гол его команды.

"Что по третьему голу скажешь?" - спросил футболиста подписчик в инстаграме.

"Ега, да не было гола, смотрел 10 раз повтор. Тогда, наверное, и четвёртого гола не было бы, но что сделать! Ошиблись в нашу сторону. Это футбол, "Брест" заслужил сегодня по игре", - написал Милевский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohhh i jariwka bila,lublu svoi kollektiv,nesmotria ne na chto!!!❤️⚪️

Публикация от timi1010 (@timi1010)

А еще: Киевское "Динамо" разгромило "Минай". После назначения Луческу команда выиграла 7 из 8 матчей| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Шальке" сообщил об увольнении главного тренера Вагнера

"Шальке" сообщил об увольнении главного тренера Вагнера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов