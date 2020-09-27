"Судьи ошиблись в нашу сторону". Милевский высказался о победном голе "Динамо" в матче с БАТЭ

Форвард брестского "Динамо" Артём Милевский после победного матча с БАТЭ (4:2) сказал, что судья должен был отменить третий гол его команды.

"Что по третьему голу скажешь?" - спросил футболиста подписчик в инстаграме.

"Ега, да не было гола, смотрел 10 раз повтор. Тогда, наверное, и четвёртого гола не было бы, но что сделать! Ошиблись в нашу сторону. Это футбол, "Брест" заслужил сегодня по игре", - написал Милевский.

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