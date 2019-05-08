Судья Абрамова начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву. Процесс может затянуться на 4 часа

Теги зенит санкт-петербургкраснодаралександр кокоринпавел мамаев

Судья Абрамова начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву. Процесс может затянуться на 4 часа

В Пресненском суде Москвы начали зачитывать приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и другу спортсменов Александру Протасовицкому.

Судья Елена Абрамова взяла слово примерно в 14:36 по московскому времени. Ожидается, что оглашение продлится не менее четырёх часов.

Пока известно, что фигуранты дела признаны виновными в побоях и хулиганстве.

Накануне прокурор потребовал вынести следующее наказание: 1,5 года колонии общего режима для братьев Кокориных, 1 год и 5 месяцев - для Мамаева и Протасовицкого.

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