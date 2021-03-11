Судья, говоривший на русском языке в матче "Львова", получил предупреждение
Появилось продолжение скандальной ситуации, которая случилась в матче УПЛ между "Львовом" и "Колосом".
Напомним, резервный арбитр встречи Николай Кривоносов вступил в конфликт с, на тот момент, главным тренером львовской команды Виталием Шумским. Специалист выразил недовольство тем, что судья говорил с ним на русском языке, после чего тренер получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского.
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень подтвердил получение материалов проверки по инциденту.
Комитет по этике и честной игре подтвердил, что арбитр должен был использовать исключительно государственный язык согласно статье 34 закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. Комитет вынес предупреждение ему и организаторам матча, сообщает Tribuna.com.
Читать подробности: В чемпионате Украины произошел громкий скандал из-за украинского языка | http://soccernews.ru
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