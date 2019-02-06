Судья играла в телефончик: адвокат Протасовицкого мощно высказалась в адрес судьи

Теги александр кокоринпавел мамаев

Судья играла в телефончик: адвокат Протасовицкого мощно высказалась в адрес судьи

Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко рассказала, что думает о ситуации с подзащитным и Кокориным и Мамаевым. Их арест продлили до 8 апреля.Об этом сообщает "Чемпионат".

Прилипко заявила, что судья вела себя некрасиво. 

"Чем была недовольна судья? Я её "укусила", а ей не понравилось. Она сидит, называется дело слушает, а сама в телефончик играет. Причём играет до такой степени, что всё отражается на экране слева. Это нормально, когда судья слушает процесс и развлекается с мобильным телефоном? Я полагаю, что нет.

Можно ли считать, что заранее было решение известно? Что спрашиваете. Конечно", - сказала адвокат. 

Сегодня проходило заседание Тверского районного суда Москвы, на котором решили, что игроки пробудут в СИЗО еще 2 месяца.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке. | http://soccernews.ru

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