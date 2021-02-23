Судья Карасев даст концерт с рок-группой

Российский футбольный арбитр УЕФА Сергей Карасев сегодня, 23 февраля впервые выйдет на сцену с рок-концертом. Об этом сообщил сам судья на своей страничке в Инстаграмм.

"Всем привет! Сегодня,в настоящий мужской праздник 23 февраля, я впервые в жизни поднимусь на сцену! Огромное металлическое Спасибо друзьям из «Catharsis» за поддержку и осуществление мечты! С праздником! Metal will never dies", — подписал фото с рок-группой Карасев.