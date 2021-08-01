Судья мадридского суда расказал важную деталь о Суперлиге

Теги суперлига (европейская)реал мадридбарселонауефа

Судья мадридского суда расказал важную деталь о СуперлигеСудья коммерческого суда Мадрида поделилась важной информацией о европейской Суперлиге.

Он подтвердил, то ни один из двенадцати клубов-основателей не покидал проект.

Напомним, что именно этот суд запретил УЕФА принимать какие-либо меры в отношении этих 12 клубов: "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

Ранее "Реал", "Барса" и "Юве" выпустили официальные заявления, в которых выразили уверенность в проекте и заявили, что остались довольны решением суда.

Также не пропустите: Куман определился с пятеркой крайних защитников "Барселоны" на новый сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 31 июля

Главные новости дня: 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов