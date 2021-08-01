Судья мадридского суда расказал важную деталь о Суперлиге

Судья коммерческого суда Мадрида поделилась важной информацией о европейской Суперлиге.

Он подтвердил, то ни один из двенадцати клубов-основателей не покидал проект.

Напомним, что именно этот суд запретил УЕФА принимать какие-либо меры в отношении этих 12 клубов: "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

Ранее "Реал", "Барса" и "Юве" выпустили официальные заявления, в которых выразили уверенность в проекте и заявили, что остались довольны решением суда.

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