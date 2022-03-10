Судья Маккели отразил в рапорте агрессивное поведение руководства ПСЖ: подробности

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Стали известны детали рапорта арбитра Данни Маккели для УЕФА по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и ПСЖ.

Судья отразил в отчёте по игре агрессивное поведение руководства парижан - президента Нассера Аль-Хелайфи и спортивного директора Леонардо.

"Аль-Хелайфи и Леонардо вели себя агрессивно и пытались зайти в судейскую комнату. Когда арбитр попросил их уйти, они заблокировали дверь, а президент ударил по флажку одного из ассистентов и сломал его", - цитирует текст рапорта Goal.com.

Напомним, что "Реал" дома победил ПСЖ со счётом 3:1 и пробился в 1/4 финала ЛЧ, несмотря на гостевое поражение 0:1.

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