Судья матча ПСЖ – "Истанбул" отстранен УЕФА до конца сезона

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Судья матча ПСЖ – "Истанбул" отстранен УЕФА до конца сезонаНа официальном сайте УЕФА появилось заявление о введении санкций против арбитров, которые обслуживали скандальный матч Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом" 8 декабря 2020 года.

Напомним, румынского рефери Себастьяна Кольцеску обвинили в расизме за использование слова "черный" в отношении темнокожего тренера турецкой команды Пьеро Вебо. Из-за вспыхнувшего скандала игру пришлось прервать, завершили ее только на следующий день.

По итогам расследования, Кольцеску был отстранен от выполнения любых судейских функций до конца текущего сезона, а помощнику главного судьи Октавиану Шовре сделан выговор.Оба фигуранта будут направлены на образовательные курсы.

По мнению УЕФА, бригада арбитров допустила ненадлежащее поведение во время матча. Отдельно отмечается, что статья Дисциплинарного регламента УЕФА, касающаяся расизма и дискриминационного поведения, нарушена не была.

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