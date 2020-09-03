Судья матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранён до октября, Еськов приостановил карьеру
Стало известно, как были наказаны рефери, которые грубо ошибались в стартовых турах чемпионата России.
"Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: 1. Эмоциональное давление; 2. Спортивные травмы; 3. Ошибки – их Еськов признаёт.
Судьи Казарцев (работал с Еськовым на матче "Спартак" – "Сочи"), Сухой (ошибся на матче "Ротор" – "Спартак") и Москалёв (VAR "Ротор" – "Спартак") отстранены из-за грубых ошибок повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии – решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские.
Казарцев отстранён от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалёв отстранены на месяц", - сказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
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