Судья отменил три гола сборной Уругвая в матче с Перу
В матче четвертьфинала Кубка Америки между Уругваем и Перу трижды отменили гол хозяев встречи.
Уругвайские игроки три раза забили в ворота перуанцев, однако все три гола были отменены из-за офсайда. Два мяча решили не засчитывать после просмотра VAR.
Победитель этой пары пробьется в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Чили.
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