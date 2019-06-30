Судья отменил три гола сборной Уругвая в матче с Перу

В матче четвертьфинала Кубка Америки между Уругваем и Перу трижды отменили гол хозяев встречи.

Уругвайские игроки три раза забили в ворота перуанцев, однако все три гола были отменены из-за офсайда. Два мяча решили не засчитывать после просмотра VAR.

Победитель этой пары пробьется в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Чили.

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