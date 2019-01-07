Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья Мунуэра Монтеро был обвинен в предвзятом отношении к "Реалу".

В матче с "Реалом Сосьедад" (0:2) арбитр не поставил два пенальти после возможных фолов на игроках "Реала".

Монтера не стал пользоваться видеоповтором. Мадридский клуб подал жалобу.

В сети появилось видео, сделанное во время встречи "Реала" с "Эйбаром" (3:0). Тогда арбитр отвечал за VAR в комнате видеоповторов, и там он отпраздновал первый гол "Эйбара" в ворота мадридцев.

Para refrescar la memoria Munuera Montero, el árbitro de hoy es el que celebró su acierto al anularnos un gol contra el Eibar. Que raro no? pic.twitter.com/YdLSduDE4k — Azuzurrón (@Pisitar) 6 января 2019 г.

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