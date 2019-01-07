Судья праздновал голы в ворота "Реала"

2 Теги реал мадридреал сосьедад

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья Мунуэра Монтеро был обвинен в предвзятом отношении к "Реалу".

В матче с "Реалом Сосьедад" (0:2) арбитр не поставил два пенальти после возможных фолов на игроках "Реала".

Монтера не стал пользоваться видеоповтором. Мадридский клуб подал жалобу.

В сети появилось видео, сделанное во время встречи "Реала" с "Эйбаром" (3:0). Тогда арбитр отвечал за VAR в комнате видеоповторов, и там он отпраздновал первый гол "Эйбара" в ворота мадридцев. 

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Щас барсадрочеры скажут,что это вам карма за все купленные лч.

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МАДРИД
МАДРИД

Успокойся пидарок, бригады ВАР формируются компьютером, и тех кто там сидят, есть свои предпочтения, ведь они люди а не роботы!

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