Судья Славко Винчич задержан в компании девяти проституток

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Судья Славко Винчич задержан в компании девяти проституток

Полиция Боснии и Герцеговины арестовала арбитра Славко Винчича. Операция задержания проходила в борделе, где судья отдыхал в компании девяти проституток. Об этом сообщает 24sata.

По данным источника, арбитр подозревается в хранении наркотиков и оружия. В ходе операции у Винчича было найдено 14 упаковок наркотических веществ.

Напомним, в 2019 году судья работал на матче Казахстан - Россия. Также Винчич обслуживал три матча Лиги Чемпионов и работал на Евро-2012.

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