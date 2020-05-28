Судья травмировал Холанда во время матча с "Баварией"

Стало известно, каким образом получил повреждение форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд во время матча с "Баварией".

Как сообщает ESPN, норвежца травмировал главный судья поединка Тобиас Штилер. Арбитр случайно наступил на ногу 19-летнему футболисту, двигаясь спиной вперёд.

Теперь у лидера атак "шмелей" проблемы с коленом. Точные сроки его восстановления пока неизвестны.

После январского перехода в "Боруссию" Холанд забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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