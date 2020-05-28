Судья травмировал Холанда во время матча с "Баварией"
Стало известно, каким образом получил повреждение форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд во время матча с "Баварией".
Как сообщает ESPN, норвежца травмировал главный судья поединка Тобиас Штилер. Арбитр случайно наступил на ногу 19-летнему футболисту, двигаясь спиной вперёд.
Теперь у лидера атак "шмелей" проблемы с коленом. Точные сроки его восстановления пока неизвестны.
После январского перехода в "Боруссию" Холанд забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Фрайбург
|28
|38
|8
|Шальке
|28
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|27
|34
|12
|Аугсбург
|28
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|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
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|19