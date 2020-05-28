Судья травмировал Холанда во время матча с "Баварией"

Теги боруссия дортмундэрлинг холандбавария мюнхентравмы

Судья травмировал Холанда во время матча с "Баварией"

Стало известно, каким образом получил повреждение форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд во время матча с "Баварией".

Как сообщает ESPN, норвежца травмировал главный судья поединка Тобиас Штилер. Арбитр случайно наступил на ногу 19-летнему футболисту, двигаясь спиной вперёд.

Теперь у лидера атак "шмелей" проблемы с коленом. Точные сроки его восстановления пока неизвестны.

После январского перехода в "Боруссию" Холанд забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

Не пропустите: "Бавария" чемпион, гасите свечи: гол Киммиха поставил красивую точку в чемпионском вопросе, а Ганси Флик на коне! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бэйл останется в "Реале"

Бэйл останется в "Реале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 53
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 53
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 42
7 Фрайбург Фрайбург 28 38
8 Шальке Шальке 28 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Герта Герта 28 35
11 Кельн Кельн 27 34
12 Аугсбург Аугсбург 28 31
13 Унион Берлин Унион Берлин 28 31
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 27 29
15 Майнц 05 Майнц 05 28 28
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 27
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 27 22
18 Падерборн Падерборн 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов