Судья убил "горожан"? Он в любом случае кого-то убил бы! Разбираем матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" принимал "Манчестер Сити" в статусе непобедимого лидера АПЛ. Очный поединок имел огромное значение в чемпионской гонке, ведь в прошлом сезоне в похожей ситуации Гвардиола нанес Клоппу первое поражение и взял титул. "Ливерпуль" считался фаворитом вчерашнего матча. "Манчестер Сити" активнее начал матч, но быстрый гол забил "Ливерпуль". Уже на шестой минуте хозяева вышли вперед, когда "горожане" плохо справились с простой передачей Мане. Фабиньо сыграл на подборе и выстрелил точно под штангу – 1:0. Эпизод стал скандальным, ведь за мгновение до гола, в противоположной штрафной, мяч попал в руку Александру-Арнольду. Арбитр проигнорировал, а видео-ассистент не вмешался. Гости могли быстро ответить после стандарта – Стерлинг выпрыгнул на ближнюю штангу, но не попал в створ. "Сити" контролировал мяч и еще раз пропустил. Кинжальный укол от "Ливерпуля" в две передачи: Александр-Арнольд дал диагональ через пол поля, Робертсон перевел на Салаха, а Мохаммед головой (носом) расстрелял ворота – 2:0. Было подозрение на офсайд у египтянина, но VAR с опозданием все прояснил.

И снова игроки "Сити" больше владели мячом, но "Ливерпуль" выбегал на чужие ворота очень остро. Агуэро мощным ударом проверил бдительность Алиссона, а прорыв Анхелиньо после "стеночки" с Де Брюйне привел к рикошету в стойку от ван Дейка. На другом конце поля дважды на ударную позицию вышел Фирмино: выиграл подбор и запустил над перекладиной, а затем выстрелом в руки Браво завершил рейд Арнольда. К концу первого тайма сохранялся насыщенный футбол на встречных курсах – соперники едва не каждую атаку доводили до удара. Только у "Ливерпуля" они были острее. Две попытки Агуэро не помогли "горожанам" сократить отставание, а Браво потянул феерический удар в верхний угол от Салаха и помог избежать разгрома. "Ливерпуль" не имел колоссального преимущества, но лучше реализовал свои шансы и ушел на перерыв с комфортным счетом.

Второй тайм начался по аналогичному сценарию. "Манчестер Сити" большими силами рванул к чужим воротам, а забил снова "Ливерпуль". Хендерсон после вбрасывания аута пробежал по флангу до конца и выполнил классную мощную подачу на дальнюю штангу. Там на активность партнера откликнулся Мане – удар головой на опережение Браво, 3:0. После третьего гола "Ливерпуля" игра успокоилась – хозяева грамотно сдерживали соперника. "Манчестер Сити "взамен не сильно и давил. Стерлинг старался, бился, но постоянно упирался в красную стену. Рейд Рахима с левого фланга в центр завершился заблокированным ударом. Еще он претендовал на пенальти, но судья не указал на точку. Гвардиола освежил атаку заменой Агуэро на Жезуса. "Манчестер Сити" сократил отставание в результате активности Анхелиньо – после прострела левого защитника, Бернарду Силва бильярдным ударом поразил ближний нижний угол. Клопп просто сгорел от ярости, ведь считал, что в том эпизоде ​​Де Брюйне нарушал правила. А через несколько минут бушевал уже Гвардиола – мяч второй раз попал в руку Александра-Арнольда в штрафной. Пеп прыгал перед судьями, размахивая двумя пальцами, но реакции не было. Гости активизировались, несколько раз опасно забежали во владение Алиссона, однако спасти матч не сумели. "Ливерпуль" одержал 11-ю победу в 12 турах АПЛ, набрал 34 балла и увеличил отрыв от преследователей на вершине АПЛ до 8 очков. "Манчестер Сити" с 25 пунктами разместился аж на четвертом месте в таблице – "Лестер" и "Челси" пока выше.

Разбираем спорные эпизоды

Сначала разберемся с главной темой в соцсетях. К арбитру есть несколько претензий.

1. Первый гол "Ливерпуля" / пенальти "Сити" из-за руки Арнольда. Многие считают, что гол Фабиньо нельзя было засчитывать, ведь атака началась с игры рукой от Трента в собственной штрафной. Мяч действительно встретился с рукой – здесь двух мнений быть не может. Однако арбитр не назначил 11-метровый, а VAR подтвердил правильность решения. Кажется, они правы, ведь сфера полетела в направлении Александра-Арнольда от руки Бернарду. Впрочем, мотивы у арбитров были другими. В официальном объяснении говорится, что пенальти не был назначен, так как "рука ТАА не была в неестественном положении". И здесь уже большие вопросы. Как объясняет экс-арбитр АПЛ Клаттенбург, "если мяч улетел не от руки Силвы, то это пенальти, поскольку рука Александра-Арнольда не в естественном положении и увеличивает объем его тела". Футболисты "Сити" выключились из борьбы и начали апеллировать, а "Ливерпуль" тем временем организовал результативную атаку, которая прибила гостей. Главные слова по этому эпизоду сказал Жозе Моуринью: "Суть в последовательности. Проблема в том, что на следующей неделе за такое поставят пенальти".

I think the Bernardo one was not handball, due to the rebound from Lovren who was near him.



The Trent one was handball I feel, as he made his body bigger ‘unnaturally’ and there was no ricochet from close by. Look at the rules in the tweet below. pic.twitter.com/Ziz9bcy2ds