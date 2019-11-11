Судья убил "горожан"? Он в любом случае кого-то убил бы! Разбираем матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"

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Судья убил "горожан"? Он в любом случае кого-то убил бы! Разбираем матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" принимал "Манчестер Сити" в статусе непобедимого лидера АПЛ. Очный поединок имел огромное значение в чемпионской гонке, ведь в прошлом сезоне в похожей ситуации Гвардиола нанес Клоппу первое поражение и взял титул. "Ливерпуль" считался фаворитом вчерашнего матча. "Манчестер Сити" активнее начал матч, но быстрый гол забил "Ливерпуль". Уже на шестой минуте хозяева вышли вперед, когда "горожане" плохо справились с простой передачей Мане. Фабиньо сыграл на подборе и выстрелил точно под штангу – 1:0. Эпизод стал скандальным, ведь за мгновение до гола, в противоположной штрафной, мяч попал в руку Александру-Арнольду. Арбитр проигнорировал, а видео-ассистент не вмешался. Гости могли быстро ответить после стандарта – Стерлинг выпрыгнул на ближнюю штангу, но не попал в створ. "Сити" контролировал мяч и еще раз пропустил. Кинжальный укол от "Ливерпуля" в две передачи: Александр-Арнольд дал диагональ через пол поля, Робертсон перевел на Салаха, а Мохаммед головой (носом) расстрелял ворота – 2:0. Было подозрение на офсайд у египтянина, но VAR с опозданием все прояснил.

И снова игроки "Сити" больше владели мячом, но "Ливерпуль" выбегал на чужие ворота очень остро. Агуэро мощным ударом проверил бдительность Алиссона, а прорыв Анхелиньо после "стеночки" с Де Брюйне привел к рикошету в стойку от ван Дейка. На другом конце поля дважды на ударную позицию вышел Фирмино: выиграл подбор и запустил над перекладиной, а затем выстрелом в руки Браво завершил рейд Арнольда. К концу первого тайма сохранялся насыщенный футбол на встречных курсах – соперники едва не каждую атаку доводили до удара. Только у "Ливерпуля" они были острее. Две попытки Агуэро не помогли "горожанам" сократить отставание, а Браво потянул феерический удар в верхний угол от Салаха и помог избежать разгрома. "Ливерпуль" не имел колоссального преимущества, но лучше реализовал свои шансы и ушел на перерыв с комфортным счетом.

Второй тайм начался по аналогичному сценарию. "Манчестер Сити" большими силами рванул к чужим воротам, а забил снова "Ливерпуль". Хендерсон после вбрасывания аута пробежал по флангу до конца и выполнил классную мощную подачу на дальнюю штангу. Там на активность партнера откликнулся Мане – удар головой на опережение Браво, 3:0. После третьего гола "Ливерпуля" игра успокоилась – хозяева грамотно сдерживали соперника. "Манчестер Сити "взамен не сильно и давил. Стерлинг старался, бился, но постоянно упирался в красную стену. Рейд Рахима с левого фланга в центр завершился заблокированным ударом. Еще он претендовал на пенальти, но судья не указал на точку. Гвардиола освежил атаку заменой Агуэро на Жезуса. "Манчестер Сити" сократил отставание в результате активности Анхелиньо – после прострела левого защитника, Бернарду Силва бильярдным ударом поразил ближний нижний угол. Клопп просто сгорел от ярости, ведь считал, что в том эпизоде ​​Де Брюйне нарушал правила. А через несколько минут бушевал уже Гвардиола – мяч второй раз попал в руку Александра-Арнольда в штрафной. Пеп прыгал перед судьями, размахивая двумя пальцами, но реакции не было. Гости активизировались, несколько раз опасно забежали во владение Алиссона, однако спасти матч не сумели. "Ливерпуль" одержал 11-ю победу в 12 турах АПЛ, набрал 34 балла и увеличил отрыв от преследователей на вершине АПЛ до 8 очков. "Манчестер Сити" с 25 пунктами разместился аж на четвертом месте в таблице – "Лестер" и "Челси" пока выше.

Разбираем спорные эпизоды

Сначала разберемся с главной темой в соцсетях. К арбитру есть несколько претензий.

1. Первый гол "Ливерпуля" / пенальти "Сити" из-за руки Арнольда. Многие считают, что гол Фабиньо нельзя было засчитывать, ведь атака началась с игры рукой от Трента в собственной штрафной. Мяч действительно встретился с рукой – здесь двух мнений быть не может. Однако арбитр не назначил 11-метровый, а VAR подтвердил правильность решения. Кажется, они правы, ведь сфера полетела в направлении Александра-Арнольда от руки Бернарду. Впрочем, мотивы у арбитров были другими. В официальном объяснении говорится, что пенальти не был назначен, так как "рука ТАА не была в неестественном положении". И здесь уже большие вопросы. Как объясняет экс-арбитр АПЛ Клаттенбург, "если мяч улетел не от руки Силвы, то это пенальти, поскольку рука Александра-Арнольда не в естественном положении и увеличивает объем его тела". Футболисты "Сити" выключились из борьбы и начали апеллировать, а "Ливерпуль" тем временем организовал результативную атаку, которая прибила гостей. Главные слова по этому эпизоду сказал Жозе Моуринью: "Суть в последовательности. Проблема в том, что на следующей неделе за такое поставят пенальти".

2. Офсайд Салаха перед вторым голом. Здесь все очевидно – положение вне игры не было. Недоразумение возникло из того, что графически в трансляции это показали через минут 15 после эпизода. За то время в сети поднялась волна возмущения. Мол, решили скрыть ошибку арбитров.

3. Пенальти на Стерлинге. На 65-й минуте Рахим прорвался к линии ворот и упал. С определенных ракурсов видно, что Мане его подталкивал в спину. Судьи решили, что прикосновение было слишком легким и не тянуло на пенальти. Противоречивый эпизод. Не трудно представить, чтобы за такое указали на 11 метров, но и принято Майклом Оливером решение имеет право на жизнь.

4. Вторая рука Александера-Арнольда. Стерлинг с очень близкого расстояния пробил в отставленную руку Трента. Главный рефери и VAR проигнорировали этот эпизод. Рука снова увеличивала объем тела и препятствовала полета мяча, но здесь объяснение понятно – было недостаточно времени, чтобы среагировать и убрать конечность. Правда, даже при таком сейчас часто назначают пенальти. По итогам последней ситуации Гвардиола просто озверел и тыкал резервном арбитру два пальца. После финального свистка он подошел к арбитрам и саркастически кричал: "Хороший матч, хорошая работа!" Комментировать решение судей он отказался и призвал все вопросы задавать видео-помощнику.

Убил судья в этом матче "Манчестер Сити"? Нет, но спорные ситуации трактовал в пользу "Ливерпуля". Первый и третий эпизоды могут трактоваться по-разному, они очень неоднозначны. Оба раза рефери мог бы поставить пенальти в ворота "Ливерпуля", но за такие решения (отменил бы супервыстрел Фабиньо) его бы также уничтожили в медиа и в соцсетях. Очень жаль, что момент с рукой Трента возник столь рано и в любом случае повлиял бы на ход поединка. Оливер в любом случае кого-то бы "убил".

"Сити" играл хорошо… в конце! Но в целом не показал ничего особенного

"Мы показали, почему мы чемпионы. Я невероятно горд за свою команду, гордый, как никогда. Можем гордиться тем, как мы сыграли против чемпионов Европы", – сказал после игры Гвардиола. Такое впечатление, что Пеп смотрел только последние 15 минут. Забив гол, "Манчестер Сити" действительно доминировал, создавал хорошие моменты и заставлял "Ливерпуль" глубоко сидеть в обороне. Нечто подобное можно было увидеть в стартовые минуты каждого из таймов. Но где были "горожане" в течение всего остального времени? Они контролировали мяч слишком медленно, без сложных решений для соперника. Наиболее вовлеченным в игру футболистом был левый защитник Анхелиньо (100 касаний мяча, ни у кого из его партнеров нет даже 80). "Ливерпуль" позволял разыгрывать мяч через испанца, но тот не мог сгенерировать что-то нестандартное. В итоге подачи левого защитника стали главным оружием "Сити" на час игрового времени, однако почти все (8 из 9) полетели в молоко. Лишь на 85-й минуте его навес нашел голову Уокера в хорошей позиции. Были вопросы и к обороне. Анхелиньо и Уокер почему-то не держали своих оппонентов на дальней штанге, когда Салах и Мане легко запирали подачи с флангов (козырь "Ливерпуля", который снова сыграл). Это грубые ошибки. Непонятно, чем здесь хочет "гордиться" Пеп. Сложилось впечатление, что первый гол деморализовал его подопечных и они действовали на автомате. Очень интересно, как бы складывался матч, если бы на шестой минуте вместо гола Фабиньо было пенальти в ворота Алиссона.

"Ливерпуль" готов!

Юрген Клопп построил машину, которая работает безотказно. Особенно тогда, когда Александру-Арнольду и Робертсону не мешают играть в привычном стиле. "Ливерпуль" сильный в различных сценариях. Команда может включить высокий прессинг и не пускать соперника на свою половину, а может сесть глубже и стрелять убийственными контратаками. Салах и Мане заперли фирменные подачи, Фабиньо дал второй темп, а Хендерсон помог с навесами – результат готов. "Ливерпуль" получил 13-ю подряд домашнюю победу в АПЛ, обыграв оппонента, который мог бы бросить вызов в борьбе за чемпионство. Гандикап перед Сити составляет 9 очков, а "Арсенал" и "МЮ" набрали вдвое меньше зачетных баллов, чем "скаузеры". Дорога к чемпионству выглядит безоблачно?

Игорь Малиенко soccernews.ru
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