Судья удалил главного тренера "Оренбурга" в матче с "Динамо"

Сегодня, 16 марта, проходит матч 20-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Динамо". Главный тренер хозяев Владимир Федотов был удален в середине второго тайма.

Это произошло из-за того, что Федотов спорил и возмущался из-за того, что судья не зафиксировал нарушение Себастьяна Хольмена на полузащитнике "Оренбурга" Алексее Сутормине.

Таким образом, Федотов был удален на 60-й минуте матча. К тому моменту "Оренбург" выигрывал (1:0).

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