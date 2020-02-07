Судья, возможно, допустил две результативные ошибки в пользу "Реал Сосьедада" в матче с "Реалом"
Арбитр Матеу Лаос принял два спорных решения во время четвертьфинального матча Кубка Испании между "Реалом" и "Реал Сосьедадом".
Сначала судья засчитал гол форварда басков Александра Исака, который, вероятно, находился в офсайде. При этом VAR почему-то не применялся.
Позднее рефери отменил взятие ворот в исполнении Винисиуса Жуниора, который якобы был в положении вне игры. Возможно, нарушение правил действительно было, но эпизод как минимум спорный. Ещё больше разговоров вокруг него стало после решения режиссёров не показывать ни одного внятного повтора в телетрансляции.
Напомним, что в итоге "Реал" с минимальной разницей в счёте проиграл "Реал Сосьедаду" (3:4) и вылетел из Кубка.
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