Судья, возможно, допустил две результативные ошибки в пользу "Реал Сосьедада" в матче с "Реалом"

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Судья, возможно, допустил две результативные ошибки в пользу "Реал Сосьедада" в матче с "Реалом"

Арбитр Матеу Лаос принял два спорных решения во время четвертьфинального матча Кубка Испании между "Реалом" и "Реал Сосьедадом".

Сначала судья засчитал гол форварда басков Александра Исака, который, вероятно, находился в офсайде. При этом VAR почему-то не применялся.

Позднее рефери отменил взятие ворот в исполнении Винисиуса Жуниора, который якобы был в положении вне игры. Возможно, нарушение правил действительно было, но эпизод как минимум спорный. Ещё больше разговоров вокруг него стало после решения режиссёров не показывать ни одного внятного повтора в телетрансляции.

Напомним, что в итоге "Реал" с минимальной разницей в счёте проиграл "Реал Сосьедаду" (3:4) и вылетел из Кубка.

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