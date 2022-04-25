Судья Зиберт признал ошибку в пользу "Баварии" в чемпионском матче с Дортмундом

Фото: твиттер Даниэля Зиберта/Автор неизвестен

Арбитр Даниэль Зиберт признал, что допустил ошибку в пользу мюнхенской "Баварии" в матче 31-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (3:1).

"Это была большая ошибка. Я злюсь на себя из-за данного решения. Конечно, Павар не играл в мяч и его нога помешала проходу Беллингема. Это нарушение правил. Не важно, что после этого Павар коснулся мяча. Правильным решение было назначить пенальти. Но Павар закрыл мне обзор", - приводит слова Зиберта Kicker.

Стоит отметить, что эпизод произошел в середине второго тайма при счете 2:1 в пользу "Баварии". В итоге мюнхенский клуб одержал победу и досрочно оформил чемпионский титул.

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