Судья Зиберт признал ошибку в пользу "Баварии" в чемпионском матче с Дортмундом
Фото: твиттер Даниэля Зиберта/Автор неизвестен
Арбитр Даниэль Зиберт признал, что допустил ошибку в пользу мюнхенской "Баварии" в матче 31-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (3:1).
"Это была большая ошибка. Я злюсь на себя из-за данного решения. Конечно, Павар не играл в мяч и его нога помешала проходу Беллингема. Это нарушение правил. Не важно, что после этого Павар коснулся мяча. Правильным решение было назначить пенальти. Но Павар закрыл мне обзор", - приводит слова Зиберта Kicker.
Стоит отметить, что эпизод произошел в середине второго тайма при счете 2:1 в пользу "Баварии". В итоге мюнхенский клуб одержал победу и досрочно оформил чемпионский титул.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20