Судью матча "Милан" - "Специя" отстранят от работы за грубую ошибку

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Судью матча "Милан" - "Специя" отстранят от работы за грубую ошибку

Фото твиттер "Милана"

Итальянская ассоциация судей накажет арбитра Марко Серру, который обслуживал игру 22-го тура Серии А между "Миланом" и "Специей".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 39-летнему рефери грозит отстранение от работы как минимум на два тура чемпионата.

Серра допустил грубую ошибку в концовке вышеуказанной встречи. Он отменил гол Жуниора Мессиаса, назначив штрафной удар во время атаки "россонери", при том что мяч оставался у наступающей команды.

В итоге "Милан" на 95-й минуте пропустил от "Специи", потерпев домашнее поражение со счётом 1:2. Подопечные Стефано Пиоли упустили шанс обогнать "Интер" и подняться на первое место в Серии А.

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