Судью матча "Милан" - "Специя" отстранят от работы за грубую ошибку
Фото твиттер "Милана"
Итальянская ассоциация судей накажет арбитра Марко Серру, который обслуживал игру 22-го тура Серии А между "Миланом" и "Специей".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 39-летнему рефери грозит отстранение от работы как минимум на два тура чемпионата.
Серра допустил грубую ошибку в концовке вышеуказанной встречи. Он отменил гол Жуниора Мессиаса, назначив штрафной удар во время атаки "россонери", при том что мяч оставался у наступающей команды.
В итоге "Милан" на 95-й минуте пропустил от "Специи", потерпев домашнее поражение со счётом 1:2. Подопечные Стефано Пиоли упустили шанс обогнать "Интер" и подняться на первое место в Серии А.
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|26
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|26
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|25
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|Лечче
|27
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|27
|17