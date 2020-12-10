Судью матча ПСЖ - "Истанбул" могут отстранить на 10 матчей

СМИ узнали, какое наказание грозит арбитру Себастьяну Кольцеску за инцидент в матче Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом".

Напомним, что румынского рефери обвинили в расизме за использование слова "чёрный" в отношении темнокожего тренера турецкой команды Пьеро Вебо.

Из-за вспыхнувшего скандала игру пришлось прервать, завершили её только на следующий день.

По итогам произошедшего Кольцеску, вероятно, дисквалифицируют как минимум на 10 матчей. Согласно правилам УЕФА, таковы санкции за проявление расизма со стороны официальных лиц.

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