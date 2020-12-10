Судью матча ПСЖ - "Истанбул" могут отстранить на 10 матчей
СМИ узнали, какое наказание грозит арбитру Себастьяну Кольцеску за инцидент в матче Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом".
Напомним, что румынского рефери обвинили в расизме за использование слова "чёрный" в отношении темнокожего тренера турецкой команды Пьеро Вебо.
Из-за вспыхнувшего скандала игру пришлось прервать, завершили её только на следующий день.
По итогам произошедшего Кольцеску, вероятно, дисквалифицируют как минимум на 10 матчей. Согласно правилам УЕФА, таковы санкции за проявление расизма со стороны официальных лиц.
Не пропустите: Арбитр матча ПСЖ - "Истанбул" ответил на обвинения в расизме. | http://soccernews.ru
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Выступление клубов РПЛ в Лиге Чемпионов: подробная статистика
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4