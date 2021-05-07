Судью РПЛ отстранили от работы за грубую ошибку

Фото "Чемпионат" / Александр Сафонов

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Станислав Васильев отстранён от работы на неопределённый срок.

По его словам, рефери допустил грубую ошибку в матче 28-го тура РПЛ между "Ротором" и "Ахматом" (1:0), не назначив пенальти в ворота волгоградцев.

"В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе", - сказал Хачатурянц.

Стоит отметить, что ошибка арбитра содействовала тому, что "Ротор" набрал три очка и покинул зону вылета.

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