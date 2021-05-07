Судью РПЛ отстранили от работы за грубую ошибку
Фото "Чемпионат" / Александр Сафонов
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Станислав Васильев отстранён от работы на неопределённый срок.
По его словам, рефери допустил грубую ошибку в матче 28-го тура РПЛ между "Ротором" и "Ахматом" (1:0), не назначив пенальти в ворота волгоградцев.
"В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе", - сказал Хачатурянц.
Стоит отметить, что ошибка арбитра содействовала тому, что "Ротор" набрал три очка и покинул зону вылета.
Не пропустите: Радимова дисквалифицировали на 5 матчей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Судью РПЛ отстранили от работы за грубую ошибку
-
Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в этом сезоне
-
Стал известен размер призовых игрокам "Челси" и "Манчестер Сити" за победу в ЛЧ
-
1
"Реал" определился со стоимостью Азара
-
"Рубин" собирается подписать защитника "Сочи"
-
Кавани повторил достижение Фалькао и Обамеянга в Лиге Европы
-
УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
-
"Локомотив" и "Краснодар" поспорят за опорника "Уфы"
-
У Чалханоглу есть предложения от топ-клубов из Италии, Англии и Турции
-
Геркус оценил перспективы Руя Витории на посту главного тренера "Спартака"
-
Махрез признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Левандовски
-
Клуб АПЛ нацелился на вратаря "Краснодара" Сафонова
-
"Манчестер Юнайтед" ещё не начал переговоры с Погба по новому контракту
-
"Боруссия" готова снизить цену на Санчо
-
"Спартак" сохранит одного тренера из штаба Тедеско
-
"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в апреле
-
Радимова дисквалифицировали на 5 матчей