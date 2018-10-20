Сухая серия "Реала" остановилась на отметке в 480 минут

Теги марселореал мадридлеванте

Сухая серия "Реала" остановилась на отметке в 480 минут

В рамках девятого тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле уступил "Леванте" со счётом 1:2.

Единственный гол "сливочных" в этом матче забил левый защитник Марсело.

Таким образом, бразильский латераль прервал рекордную сухую серию в истории королевского клуба, которая остановилась на отметке в 480 минут.

Также стоит отметить, что Марсело уже третий раз поразил ворота "Леванте" - больше, чем любой другой команды в Ла Лиге.

Не пропустите: Впервые с 2009 года "Реал" проиграл три матча подряд. | http://soccernews.ru

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